«Йокерит» объявил об уходе из КХЛ

Теги Яри Курри Йокерит КХЛ Хоккей

«Йокерит» официально объявил об уходе из КХЛ.

Сообщается, что финский клуб решил больше не выступать в лиге.

Генменеджер «Йокерита» Яри Курри покинет свой пост в совете директоров КХЛ.

Отмечается, что клуб в ближайшее время объявит о планах на будущее.

Напомним, ранее «Йокерит» снялся с плей-офф-2022.

Клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/15. 

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