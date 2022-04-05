«Йокерит» объявил об уходе из КХЛ

«Йокерит» официально объявил об уходе из КХЛ.
Сообщается, что финский клуб решил больше не выступать в лиге.
Генменеджер «Йокерита» Яри Курри покинет свой пост в совете директоров КХЛ.
Отмечается, что клуб в ближайшее время объявит о планах на будущее.
Напомним, ранее «Йокерит» снялся с плей-офф-2022.
Клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/15.
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