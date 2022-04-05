Абрамович, Усманов, Тимченко – в топ-20 богатейших бизнесменов России (Forbes)

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Forbes составил список богатейших бизнесменов России.

Среди российских миллиардеров из топ-20 многие связаны со спортом.

1. Владимир Лисин (президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 18,4 млрд долларов, -7,8 млрд по сравнению с прошлым годом

2. Владимир Потанин (президент «Норникеля», спонсора ФХР и баскетбольного ЦСКА) – 17,3 млрд, -9,7 млрд

...4. Леонид Михельсон (член попечительского совета РФС) – 14 млрд млрд, -10,9 млрд

5. Алексей Мордашов (владелец «Северстали») – 13,2 млрд, -15,9 млрд

...7. Алишер Усманов (основатель спонсора тульского «Арсенала») – 11,5 млрд, -6,9 млрд

8. Геннадий Тимченко (президент СКА) – 11,3 млрд, -10,7 млрд

...10. Вагит Алекперов (президент «Лукойла», генерального спонсора «Спартака») – 10,5 млрд, -14,4 млрд

...17. Роман Абрамович (владелец «Челси») – 6,9 млрд, -7,6 млрд

18. Виктор Рашников (президент «Металлурга») – 6,6 млрд, -4,6 млрд

19. Дмитрий Рыболовлев (владелец «Монако») – 6,6 млрд, -0,1 млрд

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