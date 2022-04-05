Хапов возглавил «Локо», 1-1 в серии СКА – ЦСКА, Хартли покинул «Авангард», Ларссон уехал из «Спартака» в АИК, Зарема опять бушует, провал «Арсенала» и другие новости утра

1. СКА сравнял счет в серии Кубка Гагарина с ЦСКА, выиграв второй матч. ЦСКА впервые уступил в этом плей-офф после 9 побед подряд.

2. «Локомотив» назначил тренера вратарей Заура Хапова главным тренером. Томас Цорн сообщил, что к матчам команду продолжит готовить Марвин Комппер.

3. Нападающий Йордан Ларссон приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в АИК до конца сезона.

4. «Спартак» обратился в ЭСК из-за отмены гола Промеса и неудаления Бека-Бека по итогам матча с «Локомотивом». «Краснодар» и «Урал» также обратились в ЭСК после матчей с «Динамо» и ЦСКА.

5. «Арсенал» крупно проиграл на выезде «Кристал Пэлас» (0:3) в заключительном матче 31-го тура АПЛ.

6. «Фрайбург» из-за 12 игроков у «Баварии» опротестует результат матча 28-го тура Бундеслиги. Клуб заявил, что оказался «перед такой дилеммой не по своей вине».

7. Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда».

8. «Крылья Советов» не смогут принять «Локомотив» на «Самара-Арене» в 30-м туре РПЛ из-за «Студвесны». Матч, вероятно, перенесут на резервный стадион.

9. Форварда «ПСЖ» Лионеля Месси больше нет в топ-20 рейтинга претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com. Левандовски, Бензема, Салах и Мбаппе – в топ-4, Роналду – 20-й.

10. Болельщики «Жальгириса» освистали игроков «Црвены Звезды» за то, что они не поддержали акцию в поддержку Украины. Сербский клуб назвал это «политическим спектаклем».

11. «Милан» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0) в 31-м туре Серии А и теперь опережает «Наполи» всего на одно очко, а «Интер» – на 4 (при этом у «нерадзурри» есть игра в запасе).

12. НХЛ. «Торонто» обыграл «Тампу» (6:2), Мэттьюс сделал хет-трик и повторил рекорд «Лифс» по голам за сезон (54), Кучеров забил и набрал «минус 3», у Василевского 6 пропущенных шайб.

«Сент-Луис» разобрался с «Аризоной» (5:1), Тарасенко сделал дубль, Бучневич набрал 3 (1+2) очка. Все результаты дня – здесь.

13. Ига Швентек стала первой ракеткой мира, Бадоса дебютировала в топ-3, Кудерметова обновила личный рекорд. В мужском рейтинге Александр Зверев обошел Надаля, Рууд – Рублева, Алькарас дебютировал в топ-15.

14. «Формула-1» опубликовала официальную схему обновленной трассы «Альберт-Парк» в Мельбурне. На Гран-при Австралии будет 4 зоны DRS.

15. Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал признался, что болеет раком простаты.

16. У защитника «Спартака» Георгия Джикии контузия коленного сустава. Клуб заявил, что «тяжелые погодные условия способствовали получению травмы»

17. В Госдуме предложили Сергею Собянину назвать улицу Москвы именем комментатора Николая Озерова. Ранее за это выступал Владислав Третьяк.

18. Единая лига ВТБ. «Зенит» выиграл у «Локомотива-Кубань» и вернулся на 2-е место в таблице.

19. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам завершила спортивную карьеру.

Цитаты дня.

Зарема о судействе: «Глупо отрицать, что у «Спартака» отбирают очки, как в эпоху раннего Гинера. Нам надо забить в два раза больше, чем не засчитают»

Алексей Мишин: «Не болеть за «Зенит» в Петербурге – просто дурной тон. Это то же самое, что не любить Неву»

Депутат Журова: «Считаю национальными видами спорта в России хоккей, фигурное катание и художественную гимнастику. Там, в отличие от футбола, есть успехи»

Кристина Резцова о санкциях: «Больше пяти пачек макарон в магазине купить нельзя, а для спортсмена длинные углеводы – самое нужное. Это был маленький шок»

Президент «ПСЖ»: «Не понимаю, как Супербоул может быть масштабнее финала ЛЧ. Как превратить каждый матч в событие?»

Зарема Салихова: «Влепить бы «Локо» техническое поражение за подготовку поля, но лепили только снежки на трибунах. Цивилизованный футбольный мир так не живет»

Ари о ситуации в мире: «Все начала Америка, думаю. Путин всегда делал лучшее для России, очень его уважаю»