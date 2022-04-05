Встреча российских чемпионов Олимпиады-2022 в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 26 апреля.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

«Золотые медалисты Олимпийских игр встретятся с президентом, предположительно, 26 апреля», – сообщили собеседники агентства.

Ранее официальный экипировщик олимпийской и паралимпийской команды России Zasport сообщал, что встреча олимпийцев с Путиным пройдет 6 апреля.

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала 32 медали.