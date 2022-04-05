Ирина Винер-Усманова: «Главный вид спорта в России – футбол. Поддерживаю отказ от легионеров, они не дают расти нашим игрокам»

считает футбол главным видом спорта в России.

«Главный вид спорта в России – футбол. Только про него и слышно. У нас в футбол играют, люди ходят на матчи и болеют.

Народная команда – , к сожалению, находится на 10-м месте. Да и судейство, как я слышу, у нас в футболе вызывает сомнения.

Однако это все обязательно восстановится. Думаю, сейчас возродятся спартакиады, которые проходили в СССР на высочайшем уровне при участии очень сильных спортсменов. Кроме того, чемпионаты мира будут приравнены к спартакиадам, чемпионаты России – к чемпионатам Европы.

Футбол всегда был интересной игрой. Вряд ли он когда-нибудь перестанет быть тем видом спорта, о котором говорят больше всего.

Но сейчас, наконец, осуществится мечта многих – не будет иностранных игроков. Будут свои футболисты, которые выросли у нас и никуда не уедут. И приглашать никого не будем.

Я полностью поддерживаю отказ от легионеров, потому что они не дают расти нашим футболистам. А теперь у нас и в футболе будет импортозамещение.

Легионеры создают высокую конкуренцию? Говорят, что кур доят, а коровы яйца несут. Я в это не верю. Нужно воспитывать своих футболистов», – заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).