НБА. «Чикаго» сыграет с «Милуоки», «Лейкерс» против «Финикса» и другие матчи

Во вторник, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.
«Чикаго» примет на своей арене «Милуоки» Янниса. Борющиеся за плей-ин «Лейкерс» сыграют против лидера чемпионата «Финикса».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 05.30, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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