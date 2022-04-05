НБА. «Чикаго» сыграет с «Милуоки», «Лейкерс» против «Финикса» и другие матчи

Теги результаты Чикаго Лейкерс Милуоки Финикс НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Во вторник, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.

«Чикаго» примет на своей арене «Милуоки» Янниса. Борющиеся за плей-ин «Лейкерс» сыграют против лидера чемпионата «Финикса».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Филадельфия
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Орландо – Кливленд
Дата проведения
6 апреля, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Бруклин – Хьюстон
Дата проведения
6 апреля, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Майами – Шарлотт
Дата проведения
6 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Торонто – Атланта
Дата проведения
6 апреля, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Милуоки
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Миннесота – Вашингтон
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Портленд
Дата проведения
6 апреля, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Денвер – Сан-Антонио
Дата проведения
6 апреля, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Юта – Мемфис
Дата проведения
6 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Новый Орлеан
Дата проведения
6 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Финикс – Лейкерс
Дата проведения
6 апреля, 05.30, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»

Драфт НБА-2013. Выбрали греческого бога, главного баста десятилетия и Контракт Соломона Хилла

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные