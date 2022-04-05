НБА. «Чикаго» сыграет с «Милуоки», «Лейкерс» против «Финикса» и другие матчи

Во вторник, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.

примет на своей арене Янниса. Борющиеся за плей-ин сыграют против лидера чемпионата .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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