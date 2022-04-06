Джоэл Эмбиид набрал 45 очков и сделал 13 подборов в победном матче против «Индианы»

Центровой «Филадельфии» набрал 45 очков и сделал 13 подборов в победном гостевом матче против «Индианы» (131:122).

Претендент на звание MVP сезона реализовал 18 из 30 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 7 из 10 с линии штрафных, а также сделал 2 передачи, 1 блок-шот и 3 потери за 39 минут на площадке.

Эмбиид приблизился к тому, чтобы стать первым центровым после ’Нила, выигравшим звание самого результативного игрока сезона. Кроме того, лидер «Сиксерс» стал первым игроком после (сезон-2016/17), который за сезон провел 12 матчей с 40+ очками и 10+ подборами.

делит с «Бостоном» первое место в Атлантическом дивизионе (49-30).

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