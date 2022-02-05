Открытие Олимпиады-2022, Россия обыграла Украину в мини-футбол, «МЮ» вылетел из Кубка Англии, КХЛ предложила не доигрывать чемпионат и другие новости утра

1. В Пекине прошла церемония открытия зимней Олимпиады-2022. Это было красиво. Правда, президент России Владимир Путин, возможно, заснул.

2. В 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу Россия обыграла Украину (3:2), Португалия победила Испанию (3:2).

Первый полуфинал омрачило поведение украинских фанатов. Они оскорбляли главу РФ, скандируя «Путин – #####!», а также призывали к насилию в отношении россиян. Многое попало в трансляцию, после чего «Матч ТВ» включил интершум.

3. «Манчестер Юнайтед» уступил «Мидлсбро» (1:1, по пенальти – 7:8) в 4-м раунде Кубка Англии. 19-летний хавбек Энтони Эланга пробил выше ворот, исполняя решающий пенальти. Криштиану Роналду не реализовал пенальти в 1-м тайме, пробив мимо ворот. 37-летний португалец не забивает уже 4 матча подряд.

4. КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат. Эту инициативу предстоит утвердить совету директоров лиги и ФХР.

5. «Спартак» объявил о трансфере защитника Никиты Чернова. Воспитанник ЦСКА доиграет сезон в «Крыльях Светов» и переедет в Москву летом.

6. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли 2-е место в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022. Россия идет на 2-м месте после трех видов.

7. В Евролиге ЦСКА на домашней арене разгромил берлинскую «Альбу» (91:72). казанский УНИКС в гостях одержал победу над каунасским «Жальгирисом» (76:67), а петербургский «Зенит» на выезде проиграл мадридскому «Реалу» (64:85).

8. Матч звезд НХЛ. Мастер-шоу. Форвард «Сент-Луиса» Кайру выиграл конкурс забегов на скорость, Макдэвид занял только 4-е место, Кузнецов – 8-е (из 8 участников).

Василевский и Кэмпбелл выиграли конкурс отражения буллитов с 9 сэйвами подряд. Защитник «Вегаса» Пьетранжело выполнил самый эффектный буллит, Капризов переоделся в Овечкина, но не попал даже в тройку. Защитник «Тампы» Хедман выиграл конкурс на самый сильный бросок. Все результаты – здесь.

9. Фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID: «Каждый участник этой системы станет персоной нон грата для нас». А вот позиция гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова о Fan ID: «Оформим, ничего страшного. Надо сделать все, чтобы болельщикам на стадионе было безопасно».

10. НБА. 36+17 Вучевича помогли «Чикаго» обыграть «Индиану» в гостях и другие результаты.

11. У комментатора Дмитрия Губерниева произошла стычка с журналистом в украинской форме на Олимпиаде в Пекине.

12. Министр спорта России Олег Матыцин заразился коронавирусом. Президент российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц тоже заболел ковидом.

13. На клубном чемпионате мира по футболу, включая матчи «Челси», будет робот-арбитр. Он автоматически определяет офсайд.

14. Команда «Формулы-1» «Хаас» показала болид 2022 года.

15. Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа признан лучшим игроком месяца в АПЛ – впервые в карьере. Лучшим тренером января назвали Бруну Лаже из «Вулверхэмптона».

16. Чемпион WBO, WBA и IBF в тяжелом весе Александр Усик впервые сыграл за профессиональную футбольную команду – за «Полесье» из первой лиги Украины.

Цитаты дня:

Захарова о дипломатическом бойкоте Пекина-2022 западными странами: «Отвратительная традиция англосаксонского мира – портить всемирный праздник спорта»

Тихонов о жалобах Васнецовой на питание: «Я бы язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался!»

Глава АМФР: «Было неприятно слышать выкрики со стороны фанатов Украины. Благодарен нашим футболистам, что не велись на провокации»

Макаров о борьбе за чемпионство: «Даже болельщики «Спартака» в споре «Динамо» и «Зенита» желают нам удачи»

Губерниев о кричалках украинских фанатов на матче с Россией: «Это преступники, достойные наследники фашистов»