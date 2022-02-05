Роналду не забивает 4 матча подряд. Сегодня он не реализовал пенальти в 1-м тайме

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Мидлсбро» (1:1, по пенальти – 7:8) в 4-м раунде Кубка Англии.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду продлил серию без результативных действий до 4 матчей.

Португалец, которому сегодня, 5 февраля, исполняется 37 лет, еще не забивал в 2022 году. В последний раз он делал это 30 декабря 2021-го в игре АПЛ с «Бернли» (3:1).

Сегодня Криштиану не реализовал пенальти в первом тайме, пробив мимо ворот. В серии пенальти он был точен, исполняя удар 4-м в своей команде.

Роналду забил 14 голов и отдал 3 голевых паса в 24 матчах после возвращения в Манчестер. Его статистика – здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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