Гвардиола о Фодене с голом против «Пэлас»: «Фил выступил неважно, торопился и потерял много мячей. Ему нужно быть спокойнее, но он так молод и проводит невероятный сезон»

Гвардиола о Фодене против «Пэлас»: играл неважно, ему нужно быть спокойнее.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола критически оценил игру Фила Фодена против «Кристал Пэлас» (3:0) в 16-м туре АПЛ. 25-летний полузащитник провел на поле весь матч и отметился голом на 69-й минуте.
«Сегодня он не играл хорошо, выступил неважно. Он потерял много мячей, торопился в каждом действии.
Филу нужно быть более размеренным, более спокойным, контролировать мяч, пасовать и переключать скорость в нужный момент… В нужный момент – разрывать!
Но в конце концов, мы уже много раз говорили, он ТАК молод! У него есть потенциал для совершенствования, он прислушивается, и, надо сказать, он проводит невероятный, потрясающий сезон», – сказал Гвардиола BBC после матча.
