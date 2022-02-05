19-летний Эланга из «МЮ» пробил выше ворот, исполняя решающий пенальти в серии с «Мидлсбро»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Мидлсбро» (1:1, по пенальти – 7:8) в 4-м раунде Кубка Англии.
Решающий пенальти не забил 19-летний хавбек «МЮ» Энтони Эланга.
Он подошел к точке восьмым в своей команде и пробил выше ворот – по центру. До этого 15 футболистов реализовали попытки.
Подробная статистика Энтони доступна здесь.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
😱 THEY’VE DONE IT 😱@Boro have knocked out @ManUtd after a tense penalty-shootout! 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/tBi61134fh— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022