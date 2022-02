19-летний Эланга из «МЮ» пробил выше ворот, исполняя решающий пенальти в серии с «Мидлсбро»

проиграл (1:1, по пенальти – 7:8) в 4-м раунде Кубка Англии.

Решающий пенальти не забил 19-летний хавбек «МЮ» .

Он подошел к точке восьмым в своей команде и пробил выше ворот – по центру. До этого 15 футболистов реализовали попытки.

Подробная статистика Энтони доступна здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

😱 THEY’VE DONE IT 😱@Boro have knocked out @ManUtd after a tense penalty-shootout! 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/tBi61134fh