19-летний Эланга из «МЮ» пробил выше ворот, исполняя решающий пенальти в серии с «Мидлсбро»

Теги Манчестер Юнайтед Мидлсбро премьер-лига Англия Кубок Англии Энтони Эланга Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Мидлсбро» (1:1, по пенальти – 7:8) в 4-м раунде Кубка Англии.

Решающий пенальти не забил 19-летний хавбек «МЮ» Энтони Эланга.

Он подошел к точке восьмым в своей команде и пробил выше ворот – по центру. До этого 15 футболистов реализовали попытки.

Подробная статистика Энтони доступна здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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