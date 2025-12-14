  • Спортс
  Кейн о 2:2 с «Майнцем»: «У «Баварии» было много матчей за короткий период, но это не оправдание. Ничья дома – разочаровывающий результат, но мы должны принять его»
Кейн о 2:2 с «Майнцем»: «У «Баварии» было много матчей за короткий период, но это не оправдание. Ничья дома – разочаровывающий результат, но мы должны принять его»

Кейн о 2:2 с «Майнцем»: ничья дома – разочаровывающий результат для «Баварии».

Нападающий «Баварии» Харри Кейн высказался о домашней ничьей с «Майнцем» в 14-м туре Бундеслиги (2:2). Англичанин сравнял счет с пенальти на 87-й минуте. 

«Мы полностью контролировали игру первые 44 минуты и имели много моментов, чтобы забить. Но они внезапно сравняли счет прямо перед перерывом и это изменило ход матча. После перерыва мы снова вышли доминировать, но нам не хватало завершающего удара. Затем они забили красивый гол, и нам пришлось отыгрываться. 

«Майнц» боролся до конца и выложился на все сто – они проделали хорошую работу. У нас было много матчей за короткий период, но это не оправдание. Конечно, мы хотели уйти на зимний перерыв с двумя победами. Ничья дома – это разочаровывающий результат, но мы должны принять его и двигаться дальше», – сказал Кейн. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
