Глава АМФР: «Было неприятно слышать выкрики со стороны фанатов Украины. Благодарен нашим футболистам, что не велись на провокации»

Глава Ассоциации мини-футбола России ( ) высказался о поведении болельщиков во время матча Россия – Украина в 1/2 финала чемпионата Европы.

Сборная России победила украинскую команду со счетом 3:2. Во время матча зрители скандировали кричалку «Путин – #####!» в адрес президента РФ Владимира Путина.

«Нам было неприятно слышать выкрики и скандирования со стороны фанатов сборной Украины. делал предупреждения и просил не выкрикивать политических лозунгов в адрес соперника.

Тем не менее толпа фанатов все равно продолжала это делать. И наши футболисты, и тренеры это слышали. Я благодарен им за то, что после нашей установки они не велись ни на одну провокацию или выкрик. Они выдержали, и это позволило нам выиграть.

Между официальными лицами у нас прекрасные отношения. Тренер Александр Косенко хорошо подготовил украинцев. Мы всегда друг другу желаем удачи. Несмотря на принятое ими решение не жать руки, наши отношения останутся нормальными и спортивными. Мы понимаем, в каких непростых ситуациях находятся футболисты и тренеры. Понимаем, что это не их желание», – сказал Алиев.

«Полуфинальные игры простыми никогда не бывают. Тренерский штаб и все футболисты, несмотря на отсутствие наших забивных лидеров – Артема Антошкина, , смогли выдержать этот полуфинал.

В зале было большое количество украинских фанатов, которые поддерживали свою команду, и это придавало им дополнительную мотивацию и стимул. Но общий класс у нашей команды был выше, мы просто не могли забить те нужные дополнительные мячи. А сборная Украины по ходу всегда отыгрывалась.

В конце натиск соперника был велик, мы допустили пенальти в свои ворота, и тут, как говорится, екнуло, так екнуло. Но тут великолепно сыграл вратарь . Считаю, что все парни заслужили этот финал», – добавил глава АМФР.