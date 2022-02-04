«Реал» вылетел из Кубка, фаны «Локо» против Fan ID, Шипачев и Фаткулина понесут знамя, положительные тесты в хоккейной сборной, Васнецова жалуется на питание и другие новости

1. «Реал» вылетел из Кубка Испании в четвертьфинале, пропустив на 89-й от «Атлетика» (0:1). Клуб из Бильбао на предыдущей стадии уже выбил «Барселону». Таким образом, ни «Реала», ни «Барсы» не будет в финале Кубка Испании 2-й раз за 3 последних сезона, а мадридский клуб вообще не может добраться до главного матча с 2014-го.

2. Фанаты «Локомотива» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID: «Обозначаемая журовыми, валуевыми и родниными «проблема» существует лишь в их фантазиях». Заявление подписало объединение UnitedSouth.

3. Появилась информация, что футболистов и тренеров обяжут оформить Fan ID, без него они не смогут попасть на стадион. РФС осторожно заявил, что «конкретные условия еще в проработке». Также пишут, что РПЛ попросила игроков воздержаться от комментариев на тему Fan ID.

4. Шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на ковид после прилета в Пекин, утверждает «Спорт-Экпресс». Правда, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что у одного российского хоккеиста пограничный тест на коронавирус. 3-4 февраля его проверят еще раз.

5. Египет победил Камерун в 1/2 финала Кубка Африки в серии послематчевых пенальти. Египтяне реализовали три удара из трех, камерунцы – один из четырех, причем решающий промах допустил динамовец Клинтон Н’Жи, который даже не попал в ворота. В финале Египет сыграет с Сенегалом.

6. Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина будут знаменосцами национальной команды на Олимпиаде-2022.

7. Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов выступят в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022. Кстати, заявку на командный турнир Олимпиады-2022 нельзя поменять в случае выявления коронавируса у фигуристов.

В короткой программе у мужчин Кондратюк занял 3-е место, лучший результат у американца Чена.

8. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов побегут за Россию в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде-2022.

9. Болельщики «МЮ» могут бесплатно обменять футболки с фамилией Мэйсона Гринвуда. Он, к слову, не будет тренироваться и играть за «Юнайтед», хоть его и выпустили под залог.

10. Мартинс, Николсон, Жиго, Максименко и Рассказов – в заявке «Спартака» на плей-офф ЛЕ.

11. НБА. 43 очка Янга помогли «Атланте» обыграть лидера чемпионата «Финикс» и другие результаты.

12. Товарищеские матчи. Гол Алипа принес «Зениту» победу над «Мидтьюлландом», «Ростов» и «Хэкен» голов не забили.

13. «Спартак» анонсировал обновление клубной эмблемы. Ожидается, что логотип изменится со следующего сезона.

14. Футбол могут исключить из программы летних Олимпиад, если чемпионат мира будет проходить раз в 2 года.

15. Российские спортсмены получат по 4 миллиона рублей от правительства РФ за победу на Олимпийских играх в Пекине.

16. 18-летний хавбек «ПСЖ» Хави Симонс бил пенальти в серии против «Ниццы», поскольку более опытные игроки отказались.

17. Вице-президент фонда «Барселоны» назвал Надаля, «Реал», сборную Испании и Фернандо Алонсо представителями вражеского государства. Позже он подал в отставку.

Цитаты дня.

Конькобежец Захаров: «Пусть хоккеисты не живут в олимпийской деревне, не садятся со мной за стол»

Алина Загитова: «После победы на Олимпиаде столкнулась с критикой. Порой было обидно от непонимания, почему и за что, я этим людям ничего плохого не сделала»

Соболев о «Спартаке»: «Мы верим в чемпионство. Если выиграем все матчи – почему бы не стать и чемпионами»

«Салах не особо меня впечатляет. Он не уровня Мбаппе, например». Форвард Камеруна Абубакар о Мохамеде

«Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны». Путин рассказал о любимых видах спорта

Роберт Левандовски: «The Best значимее «Золотого мяча». Я осознал, что футбольная политика иногда тоже играет роль»

Депутат Журова: «Хоккеисты всегда летали и ели отдельно. Ценность их медали выше, чем всех остальных»

«Съедаю три горсти макарон, потому что остальное есть невозможно. Плачу каждый день». Васнецова показала питание на карантине в Пекине-2022