«Аякс» подпишет Томиясу до конца сезона, если японец пройдет медосмотр. Экс-защитник «Арсенала» без клуба с июля
Такехиро Томиясу может перейти в «Аякс».
Бывший защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу близок к подписанию контракта с «Аяксом» до конца сезона, сообщает BBC.
Японский футболист должен пройти медицинское обследование во вторник. Сообщается, что соглашение Томиясу с «Аяксом» не предусматривает опции продления.
В июле Томиясу и «Арсенал» расторгли контракт, после чего он стал свободным агентом. В прошедшем сезоне АПЛ защитник вышел на поле лишь в одном матче – защитник отыграл 6 минут против «Саутгемптона» (3:1) 5 октября.
27-летний футболист проходил восстаноление после операции на колене в феврале и недавно возобновил тренировки.
Что делать с Хаби Алонсо?31870 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости