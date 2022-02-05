Капризов надел свитер Овечкина и показал его известное празднование с «горячей клюшкой» в конкурсе эффектных буллитов

Форвард «Миннесоты» принял участие в конкурсе на самый эффектный буллит на мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ в Лас-Вегасе.

Россиянин надел свитер капитана , не приехавшего на звезд из-за положительного теста на коронавирус.

Взяв клюшку правым хватом, Капризов забил буллит, а потом исполнил известное празднование Овечкина с «горячей клюшкой».

«Хотелось всех развеселить маленько», – прокомментировал свою попытку Капризов.

Жюри оценило перформанс 47 баллами и поставило россиянина на 5-е место из 5 участников.