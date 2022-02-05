Капризов надел свитер Овечкина и показал его известное празднование с «горячей клюшкой» в конкурсе эффектных буллитов

Теги Вашингтон Миннесота Матч звезд НХЛ Александр Овечкин Кирилл Капризов Хоккей

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов принял участие в конкурсе на самый эффектный буллит на мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ в Лас-Вегасе. 

Россиянин надел свитер капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, не приехавшего на Матч звезд из-за положительного теста на коронавирус. 

Взяв клюшку правым хватом, Капризов забил буллит, а потом исполнил известное празднование Овечкина с «горячей клюшкой»

«Хотелось всех развеселить маленько», – прокомментировал свою попытку Капризов. 

Жюри оценило перформанс 47 баллами и поставило россиянина на 5-е место из 5 участников. 

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