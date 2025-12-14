У «Интера» 6 побед в 7 последних матчах Серии А, проиграли только «Милану»
У «Интера» одно поражение в семи последних матчах Серии А – от «Милана».
«Интер» одержал 6 побед в 7 последних матчах Серии А. Единственное поражение на этом отрезке было от «Милана» (0:1).
В 15-м туре команда Кристиана Киву обыграла «Дженоа» в гостях (2:1).
В следующем туре «нерадзурри» сыграют на выезде с «Аталантой». Игра пройдет 28 декабря.
С 33 очками «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
