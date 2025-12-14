У «Интера» 6 побед в 7 последних матчах Серии А, проиграли только «Милану»

У «Интера» одно поражение в семи последних матчах Серии А – от «Милана».

«Интер» одержал 6 побед в 7 последних матчах Серии А. Единственное поражение на этом отрезке было от «Милана » (0:1).

В 15-м туре команда Кристиана Киву обыграла «Дженоа » в гостях (2:1).

В следующем туре «нерадзурри» сыграют на выезде с «Аталантой». Игра пройдет 28 декабря.

С 33 очками «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.