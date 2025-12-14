3

У «Интера» 6 побед в 7 последних матчах Серии А, проиграли только «Милану»

У «Интера» одно поражение в семи последних матчах Серии А – от «Милана».

«Интер» одержал 6 побед в 7 последних матчах Серии А. Единственное поражение на этом отрезке было от «Милана» (0:1). 

В 15-м туре команда Кристиана Киву обыграла «Дженоа» в гостях (2:1). 

В следующем туре «нерадзурри» сыграют на выезде с «Аталантой». Игра пройдет 28 декабря. 

С 33 очками «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. 

Что делать с Хаби Алонсо?31935 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoКристиан Киву
logoДженоа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер» обыграл «Дженоа» на выезде – 2:1. Лаутаро забил и ассистировал Биссеку
вчера, 18:57
Фанаты «Дженоа» и «Интера» устроили беспорядки перед матчем в Генуе. Они бросали предметы, напали на полицию и подожгли автомобиль, фургон, скутер и 7 мусорных баков, был применен слезоточивый газ
вчера, 18:03
Главные новости
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
10 минут назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
14 минут назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
19 минут назадВакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
21 минуту назад
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
37 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
47 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
17 минут назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
35 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
47 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
52 минуты назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38