Украинские болельщики скандируют оскорбительную кричалку в адрес президента РФ Владимира Путина во время матча Россия – Украина в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

Зрители скандируют: «Путин – #####!»

Идет первый тайм, сборная России ведет со счетом 2:1. Встречу в прямом эфире показывает телеканал . Турнир проходит в Нидерландах.

Напомним, что эту же кричалку украинские фанаты использовали во время Евро-2020.

Чемпионат Европы по мини-футболу. 1/2 финала. Россия ведет в матче с Украиной, Португалия против Испании