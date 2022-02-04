Украинские болельщики скандируют оскорбительную кричалку в адрес президента РФ Владимира Путина во время матча Россия – Украина в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.
Зрители скандируют: «Путин – #####!»
Идет первый тайм, сборная России ведет со счетом 2:1. Встречу в прямом эфире показывает телеканал «Матч ТВ». Турнир проходит в Нидерландах.
Напомним, что эту же кричалку украинские фанаты использовали во время Евро-2020.
Чемпионат Европы по мини-футболу. 1/2 финала. Россия ведет в матче с Украиной, Португалия против Испании