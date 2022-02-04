«Путин – #####!» Украинские фанаты скандируют кричалку в адрес президента РФ на матче с Россией в 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу

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Украинские болельщики скандируют оскорбительную кричалку в адрес президента РФ Владимира Путина во время матча Россия – Украина в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

Зрители скандируют: «Путин – #####!»

Идет первый тайм, сборная России ведет со счетом 2:1. Встречу в прямом эфире показывает телеканал «Матч ТВ». Турнир проходит в Нидерландах.

Напомним, что эту же кричалку украинские фанаты использовали во время Евро-2020.

Чемпионат Европы по мини-футболу. 1/2 финала. Россия ведет в матче с Украиной, Португалия против Испании

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