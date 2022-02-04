Украинские фанаты призывали к насилию в отношении россиян во время матча Украина – Россия в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными Украины и России (2:3) на трибунах звучали оскорбительные кричалки.

Украинские фанаты оскорбляли не только президента России Владимира Путина («Путин – #####!»), но и жителей России.

В одном из зарядов украинских фанатов был призыв к насилию в отношении россиян при помощи огнестрельного оружия.

Согласно УК РФ, разжигание межнациональной розни и призывы к насилию запрещены. По этой причине мы не можем публиковать текст звучавших кричалок.

Часть кричалок в первом тайме попала в эфир телеканала , который после перерыва использовал интершум.