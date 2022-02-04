Дмитрий Губерниев рассказал о стычке с журналистом в украинской форме на Олимпиаде в Пекине

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о стычке с журналистом в украинской форме на Олимпийских играх в .

«Абсолютная провокация. Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция.

Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком, начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону.

Естественно, я сказал что-то матерное: «У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая». Вот и все.

Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал», – сказал Губерниев.

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