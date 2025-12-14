Кафанов о Сафонове: «По игре ногами Матвей ни в чем не уступает Шевалье. С «Мецем» он провел сильный матч в плане начала развития атак»

Виталий Кафанов: по игре ногами Сафонов ни в чем не уступает Шевалье.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил игровые качества Матвея Сафонова и Люки Шевалье .

Вчера Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ » в третий раз подряд – в матче Лиги 1 против «Меца » (3:2). Два предыдущих матча – с «Ренном» и «Атлетиком» – российский вратарь провел на ноль.

«Сафонов ни в чем не уступает Шевалье по игре ногами, хотя, возможно, француза брали вместо Доннаруммы именно потому, что в этом компоненте игры он посильнее лучшего вратаря мира на сегодняшний день. С «Мецем» Матвей провел очень сильный матч в плане начала развития атак», – сказал Кафанов.