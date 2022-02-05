Губерниев о кричалках украинских фанатов на матче с Россией: «Это преступники, достойные наследники фашистов»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поведении болельщиков во время матча России и Украины (3:2) в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время матча зрители скандировали оскорбительную кричалку «Путин – #####!» в адрес президента РФ Владимира Путина, а также призывали к насилию в отношении россиян.

«Кто обзывается – тот сам называется, классика же. Уровень культуры быдла зашкаливает. Есть замечательные украинские болельщики, а есть быдлоты, вот на матче и были быдлоты.

Это преступники, достойные наследники фашистов. По-другому их тяжело назвать. Их не интересует футбол, им надо, чтобы мы обсуждали, мы их обсуждаем», – сказал Губерниев.

«Я следил за матчем, была очень напряженная игра, поздравляю нашу сборную с выходом в финал. Мы рады, когда спорт выходит на первое место.

Мне сегодня с одним уже хватило, когда было несвязанные со спортом темы. Сегодня была игра величайших соперников, я рад, что Россия победила.

Нам нужно, побольше таких матчей, «Спартак» против киевского «Динамо» пусть играет, сборные в большом футболе ждем, когда сыграют друг против друга. Это спортивное, доброе и историческое противостояние. Я за то, чтобы мы с Украиной спорили на спортивных полях», – добавил комментатор.

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