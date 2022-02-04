«Матч ТВ» после кричалки «Путин – #####!» включил интершум на матче Украина – Россия в 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу

Телеканал включил интершум после оскорбительных кричалок в адрес президента РФ Владимира Путина во время матча Россия – Украина в 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

Зрители в первом тайме скандировали: «Путин – #####!» После перерыва включили интершум.

Идет второй тайм, сборная России ведет со счетом 3:1. Матч проходит в Амстердаме.

«Путин – #####!» Украинские фанаты скандируют кричалку в адрес президента РФ на матче с Россией в 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу

Чемпионат Европы по мини-футболу. 1/2 финала. Россия ведет в матче с Украиной, Португалия против Испании