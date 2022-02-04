Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мишина и Галлямов, Суй и Хань, Книрим и Фрэйзер выступят с короткими программами в командном турнире

4 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине спортивные пары представят короткие программы в рамках командного турнира. За Россию выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Командные соревнования
4 февраля
Пары
Короткая программа
Начало – 8:22 по московскому времени, трансляция – на Первом канале.
Первая разминка
1. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
2. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)
3. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
Вторая разминка
4. Алекса Книрим – Брэндон Фрэйзер (США)
5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
Третья разминка
7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)
8. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
9. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 9:42
Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине-2022