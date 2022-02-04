Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мишина и Галлямов, Суй и Хань, Книрим и Фрэйзер выступят с короткими программами в командном турнире

4 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине спортивные пары представят короткие программы в рамках командного турнира. За Россию выступят и Александр Галлямов.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Командные соревнования

4 февраля

Пары

Короткая программа

Начало – 8:22 по московскому времени, трансляция – на Первом канале.

Первая разминка

1. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

2. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)

3. – (Грузия)

Вторая разминка

4. – Брэндон Фрэйзер (США)

5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

Третья разминка

7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

8. – Цун Хань (Китай)

9. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 9:42

Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине-2022