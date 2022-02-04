На клубном ЧМ, включая матчи «Челси», будет робот-арбитр. Он автоматически определяет офсайд

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На клубном чемпионате мира в Абу-Даби опробуют новую технологию «робот-арбитр».

Система будет применяться в том числе на матчах с участием «Челси». Лондонцы начнут свой путь с полуфинала. Технология способна фиксировать офсайд за полсекунды. Система состоит из 12 камер, прикрепленных к крыше стадиона.

Камеры следят за движениями игроков и мяча. При офсайде система подает мгновенный сигнал арбитрам ВАР. Те могут подтвердить предложенное решение и передают его главному судье. 

ФИФА надеется использовать систему на ЧМ-2022 в Катаре в случае успешного теста.

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