На клубном ЧМ, включая матчи «Челси», будет робот-арбитр. Он автоматически определяет офсайд

На клубном чемпионате мира в Абу-Даби опробуют новую технологию «робот-арбитр».

Система будет применяться в том числе на матчах с участием . Лондонцы начнут свой путь с полуфинала. Технология способна фиксировать офсайд за полсекунды. Система состоит из 12 камер, прикрепленных к крыше стадиона.

Камеры следят за движениями игроков и мяча. При офсайде система подает мгновенный сигнал арбитрам ВАР. Те могут подтвердить предложенное решение и передают его главному судье.

ФИФА надеется использовать систему на ЧМ-2022 в Катаре в случае успешного теста.