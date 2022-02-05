НБА. «Бруклин» в гостях у «Юты», «Даллас» примет «Филадельфию» и другие матчи

В пятницу, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся девять матчей.
«Бруклин» в гостях сыграет с «Ютой». «Даллас» Дончича примет на своей площадке «Филадельфию» Эмбиида.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 5 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 5 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 5 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 5 февраля, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 5 февраля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 5 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 5 февраля, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 5 февраля, 06.00, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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