Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» в гостях у «Юты», «Даллас» примет «Филадельфию» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Денвер Детройт Хьюстон Индиана Бруклин Новый Орлеан Филадельфия Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В пятницу, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся девять матчей.

    «Бруклин» в гостях сыграет с «Ютой». «Даллас» Дончича примет на своей площадке «Филадельфию» Эмбиида.

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Детройт – Бостон
    Дата проведения
    5 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Кливленд
    Дата проведения
    5 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Индиана – Чикаго
    Дата проведения
    5 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Торонто – Атланта
    Дата проведения
    5 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Хьюстон
    Дата проведения
    5 февраля, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Новый Орлеан
    Дата проведения
    5 февраля, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Юта – Бруклин
    Дата проведения
    5 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    5 февраля, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Филадельфия
    Дата проведения
    5 февраля, 06.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Русский парень получает советы от Леброна и играет в одной команде с Бронни. Знакомимся с Тимофеем Рудовским

    До дедлайна на обмены в НБА – всего неделя! Собираем вопросы про контракты и переходы

    Док «летсгоу» Риверс, Име «критикан» Удока или Стив «спаси меня, Дюрэнт» Нэш? Определим-ка худшего тренера НБА

    Канье Уэст открыл свою школу и собрал туда лучших со всей страны. Парни играют в Balenciaga и YEEZY, а готовит для них личный повар рэпера

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные