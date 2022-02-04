Команда «Хаас» показала болид 2022 года

«Хаас» стал первой командой, показавшей болид 2022 года. Новая машина получила название VF-22.

С этого года в «Формуле-1» начал действовать новый технический регламент, по условиям которого и будут построены болиды всех команд. Чемпионат перешел на использование колес диаметром 18 дюймов, а сами машины в целом стали чуть больше и тяжелее.

Выступать за «Хаас» в этом сезоне продолжат Никита Мазепин и Мик Шумахер.

Больше всех за место в «Ф-1» платит не Мазепин. Китайские спонсоры – щедрее, у рентача из Канады почти личные команды

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