Сегодня в Пекине пройдет церемония открытия зимней Олимпиады-2022

Сегодня в Пекине пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022.

Открытие состоится на Национальном стадионе Пекина, возведенном в 2008-м.

Церемония начнется в 15:00 по московскому времени и продлится около двух часов, в прямом эфире ее покажет телеканал «Россия 1»

Российские спортсмены в Пекине-2022 выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и под аббревиатурой ROC. Вместо гимна в честь побед россиян будет играть первый концерт Чайковского. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) принять санкции WADA в отношении российского спорта сроком на 2 года.

Знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия будут капитан хоккейной сборной Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

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