Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал информацию о том, что глава государства уснул на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Путин якобы задремал во время прохода по стадиону сборной Украины.

«Если комментировать все, что обсуждают в соцсетях, можно потерять трезвость ума. Этого мы себе позволить не можем», – сказал Песков.

Он также рассказал, почему Путин не попал в трансляцию.

«Он в ложе. Все ложи изолированы по санитарным соображениям, и там ничего не видно», – отметил представитель Кремля.

При этом в трансляцию американского канала NBC Путин попал.

Фото: кадр из трансляции NBC

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Путин был на открытии Олимпиады, хоть и не попал в трансляцию. Его показали только в США