Песков о том, что Путин якобы уснул на открытии Олимпиады-2022: «Если комментировать все, что обсуждают в соцсетях, можно потерять трезвость ума»

Теги Владимир Путин открытие сборная Украины Олимпиада-2022 сборная Украины жен Дмитрий Песков Р-Спорт Биатлон

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал информацию о том, что глава государства уснул на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Путин якобы задремал во время прохода по стадиону сборной Украины.

«Если комментировать все, что обсуждают в соцсетях, можно потерять трезвость ума. Этого мы себе позволить не можем», – сказал Песков.

Он также рассказал, почему Путин не попал в трансляцию.

«Он в ложе. Все ложи изолированы по санитарным соображениям, и там ничего не видно», – отметил представитель Кремля.

При этом в трансляцию американского канала NBC Путин попал.

Фото: кадр из трансляции NBC

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Путин был на открытии Олимпиады, хоть и не попал в трансляцию. Его показали только в США

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные