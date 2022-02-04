Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал информацию о том, что глава государства уснул на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
Путин якобы задремал во время прохода по стадиону сборной Украины.
«Если комментировать все, что обсуждают в соцсетях, можно потерять трезвость ума. Этого мы себе позволить не можем», – сказал Песков.
Он также рассказал, почему Путин не попал в трансляцию.
«Он в ложе. Все ложи изолированы по санитарным соображениям, и там ничего не видно», – отметил представитель Кремля.
При этом в трансляцию американского канала NBC Путин попал.
Фото: кадр из трансляции NBC
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Путин был на открытии Олимпиады, хоть и не попал в трансляцию. Его показали только в США