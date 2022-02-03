Обамеянг в «Барсе», Гринвуда выпустили под залог, Овечкин мимо Матча звезд НХЛ из-за ковида, ужасная шутка Генича об изнасиловании и другие новости утра

1. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону» свободным агентом после расторжения контракта с «Арсеналом». За разрыв соглашения «канониры» заплатили габонцу почти 7 млн фунтов. Отступные форварда в «блаугране» – 100 млн евро.

2. На Кубке Африки Сенегал обыграл Буркина-Фасо в 1/2 финала (3:1). В финале с сенегальцами сыграет победитель пары Камерун – Египет.

3. Гринвуда выпустили под залог. Игрока «МЮ» подозревают в изнасиловании, нападении, насилии и угрозах убийством своей девушке.

4. Об изнасиловании девушки Гринвуда очень неудачно пошутил Константин Генич. Комментатор «Матч ТВ» в эфире «Коммент.Лайв» сказал: «Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал».

За это высказывание Генича раскритиковала Феминистка и блогер Лиза Лазерсон. Журналист извинился: «С кем не бывает».

5. В товарищеских матчах ЦСКА одолел «Виборг», «Динамо» победило «Партизан», «Спартак» и «Рига» сыграли вничью. Для красно-белых это был второй матч при Ваноли – снова ничья.

6. Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за коронавируса.

7. Трансферы в РПЛ. «Рубин» отдал Ивана Игнатьева в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа. Самарский клуб представил новичка под трек Оксимирона. Деспотович перешел в тульский «Арсенал».

8. Сборная России по хоккею не захотела лететь в Пекин одним рейсом с командами по другим видам спорта из-за ковида и потребовала отдельный самолет. Есть мнение, что это неуважение к остальным спортсменам, а Сушинский считает, что от этого Россия не обеднеет.

9. Менди обвинили в еще одной попытке изнасилования. Защитнику «Манчестер Сити» вменяют уже 9 преступлений на сексуальной почве.

10. Неймар – лучший бразильский футболист 2021 года в Европе. Он получил награду «Золотая самба».

11. Стыковые матчи отбора ЧМ-2022 с участием России перенесли из «Лужников» на стадион «Динамо». 24 марта сборная сыграет с Польшей, в случае прохода – с победителем матча Швеция – Чехия.

12. Пишут, что двукратные чемпионы России в танцах на льду Степанова и Букин не выступят в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

13. На Олимпиаде прошли первые матчи в керлинге: Швейцария уступила Китаю, Норвегия проиграла Чехии. Другие результаты – здесь.

14. В баскетбольной Евролиге ЦСКА уступил «Анадолу Эфесу» в овертайме, УНИКС в гостях крупно проиграл «Альбе».

15. «Тоттенхэм» постарается достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году. Игроки будут пить из картонных бутылок и есть деревянными столовыми приборами.

16. Роналду, Месси, Яшин, Зидан, Неймар, Бекхэм, Марта, Роналдиньо, Варди, Паненка – среди 50 самых влиятельных футболистов по версии FourFourTwo.

17. Байден утвердил награждение первого афроамериканца в НХЛ О’Ри Золотой медалью Конгресса США.

Цитаты дня.

Губерниев о холоде в Пекине: «Не удивлен. Там же коммунисты, а когда они есть, то все срастается не так, как нужно»

Хавбек «Ворсклы» Коджови: «Обеспокоен, что россияне придут, хотя украинские одноклубники говорят, что все хорошо»

«Россия кричит, что их засудили. Их просто посудили честно, Ашрам была круче». Украинская гимнастка Ризатдинова о Токио-2020

«Женщина должна стоять возле плиты, а не руководить пацанами в футбольной команде». Алиев о Смородской

Медведева о небинарном фигуристе ЛеДюке: «Я общалась с людьми нетрадиционной ориентации, небинарными – они просто люди. Мы не обязаны любить друг друга, но должны уважать выбор»

Депутат Терюшков о бойкоте фанатов «Химок» из-за Fan ID: «Значит, будут смотреть по телевизору. Закон принят – его нужно исполнять»