Макаров о борьбе за чемпионство: «Даже болельщики «Спартака» в споре «Динамо» и «Зенита» желают нам удачи»

Полузащитник «Динамо» оценил шансы команды побороться за чемпионство в этом сезоне.

– В чем на данный момент преимущество перед ? Опыт, победный менталитет?

– «Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про нас. Хотя команда у них, конечно, очень качественная, футболисты высокого уровня. Плюс опыт.

– Серебро по итогам этого сезона расстроит?

– Нет, но буду счастлив, если возьмем золото.

– По твоим ощущениям «Динамо» созрело для чемпионства?

– У нас есть все шансы побороться за первое место. Многое зависит от того, как сейчас поработаем на сборах и войдем в сезон.

– Нет ощущения, что сейчас даже болельщики других клубов желают вам победы?

– Есть. Мне даже болельщики – друзья, знакомые – говорят, что в споре «Зенита» и «Динамо» желают нам удачи. В отпуске в Тольятти на улице подошел незнакомый человек: «Надеюсь, в этом году у вас все получится». Когда люди верят, это вдохновляет, – сказал Макаров.