Тихонов о жалобах Васнецовой на питание: «Я бы язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался!»

Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку Валерию Васнецову, которая пожаловалась на питание на карантине на Олимпийских играх в Пекине.

«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе.

Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», – сказал Тихонов.

Васнецова о питании на карантине в Пекине-2022: «Не понимаю, почему к спортсменам такое отношение?»