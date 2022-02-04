Тихонов о жалобах Васнецовой на питание: «Я бы язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался!»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал биатлонистку Валерию Васнецову, которая пожаловалась на питание на карантине на Олимпийских играх в Пекине. 

«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе.

Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», – сказал Тихонов.

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