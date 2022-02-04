Захарова о дипломатическом бойкоте Пекина-2022 западными странами: «Отвратительная традиция англосаксонского мира – портить всемирный праздник спорта»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась мнением о том, что западные политики не приехали на в Пекине.

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«Это, к сожалению, традиция англосаксонского мира – портить всемирный праздник спорта. Отвратительная традиция. Считаю здесь это слово абсолютно уместным. Но при этом недостаточно отражающим картину.

Потому что это ведь не только в эмоциональном плане неправильно, несправедливо, плохо. Это же еще нарушает все обязательства, которые взяли на себя и Соединенные Штаты Америки, и многие другие страны, которые, так или иначе, проявляют себя как вассальные по отношению к большому брату. Обязательства, в том числе по поддержке спорта, олимпийского движения, по неиспользованию политических методов в такого рода международных мероприятиях, методов давления, политического шантажа, пропаганды.

Все это мы сейчас и наблюдаем. Это использование средств массовой информации для развязывания грязнейших кампаний, в данном случае против Китая. Мало того, они сейчас еще мостик перекидывали и к нам, объединяя тему Олимпийских игр в Пекине с темой Украины и России. Даже до такого опустились западные партнеры и примкнувшие к ним мейнстримовые СМИ, в частности Bloomberg!

Как вы помните, мы были вынуждены дезавуировать этот фейк (о том, что Си Цзиньпин якобы попросил Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады – Sports.ru). Но он был. Поэтому это отвратительная, мерзкая и, на мой взгляд, давным-давно устаревшая традиция, от которой нужно избавляться.

Они это делали и перед зимними Олимпийскими играми в Сочи, и затем неоднократно.

Те же самые обложки журналов-газет, те же самые сюжеты в средствах массовой информации, те же самые используются приемы, а именно: проблематика человеческих прав, политические аспекты в увязке к международному спортивному событию. Все то же самое из раза в раз.

Разница только в одном – используется весь этот набор только тогда, когда речь идет об Олимпиадах, которые проводятся с точки зрения англосаксов в неправильных местах. Когда речь идет о странах правильных, то ни проблематика человеческих прав, ни экономические проблемы, ни даже открытые конфликты с соседями или нерешенные вопросы в целом ряде других областей их не волнуют.

Поэтому я этому всему уже свою оценку дала. Считаю, что именно такие дикие подходы к пониманию спорта точно нужно оставить в прошлом. Но, к сожалению, тенденция обратная. На примере пекинской Олимпиады мы это видим», – сказала Захарова.

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