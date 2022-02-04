Евролига. ЦСКА – «Альба», УНИКС сыграет с «Жальгирисом» в гостях, «Зенит» – с «Реалом»

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В пятницу, 4 февраля, в рамках 25-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.

Московский ЦСКА на домашней арене встретится с берлинской «Альбой».

Казанский УНИКС в гостях сыграет с каунасским «Жальгирисом», санкт-петербургский «Зенит» – с мадридским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат  

ЦСКА Россия  –  Альба Германия 50:40 (3 четверть)
Дата проведения
4 февраля, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Милутинов (12), Антонов (7), Григонис (5), Швед (4 + 7 передач), Хэкетт (0) – старт; Клайберн (8), Лундберг (5), Курбанов (4), Боломбой (3), Ухов (2).
Альба
Сикма (12), Ло (6), Шнайдер (3), Делов (2), Олинде (0) – старт; Зусман (5), да Силва (4), Блатт (3), Тиманн (2), Смит (0), Маттиссек (0).

Анадолу Эфес Турция  –  LDLC АСВЕЛ Франция 21:26 (2 четверть)
Дата проведения
4 февраля, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Пляйсс (4), Ларкин (3), Бобуа (3), Симон (2), Синглтон (0).
LDLC АСВЕЛ
Найт (12), Джонс (0), Ризашер (0), Каюди (0), Гист (0).

Жальгирис Литва  –  УНИКС Россия
Дата проведения
4 февраля, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Т. Уэбстер (0), Лукошюнас (0), Улановас (0), Кавано (0), Блажевич (0).
УНИКС
Браун (0), Браун (0), Хезоня (0), Воронцевич (0), Узинский (0).

Битси Баскония Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
4 февраля, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Зенит Россия
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 19-3, Барселона Испания – 19-5, Милан Италия – 15-7, Зенит Россия – 14-7, ЦСКА Россия – 13-9, Олимпиакос Греция – 12-9, УНИКС Россия – 12-10, Фенербахче Турция – 11-10, Монако Монако – 12-12, Анадолу Эфес Турция – 11-11, Бавария Германия – 12-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Виллербан Франция – 9-14, Црвена Звезда Сербия – 8-14, Баскония Испания – 7-15, Альба Германия – 7-15, Панатинаикос Греция – 5-17, Жальгирис Литва – 3-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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