Евролига. ЦСКА – «Альба», УНИКС сыграет с «Жальгирисом» в гостях, «Зенит» – с «Реалом»

В пятницу, 4 февраля, в рамках 25-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.

Московский ЦСКА на домашней арене встретится с берлинской «Альбой».

Казанский УНИКС в гостях сыграет с каунасским «Жальгирисом», санкт-петербургский «Зенит» – с мадридским «Реалом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 19-3, Барселона Испания – 19-5, Милан Италия – 15-7, Зенит Россия – 14-7, ЦСКА Россия – 13-9, Олимпиакос Греция – 12-9, УНИКС Россия – 12-10, Фенербахче Турция – 11-10, Монако Монако – 12-12, Анадолу Эфес Турция – 11-11, Бавария Германия – 12-12, Маккаби Плейтика Израиль – 10-12, Виллербан Франция – 9-14, Црвена Звезда Сербия – 8-14, Баскония Испания – 7-15, Альба Германия – 7-15, Панатинаикос Греция – 5-17, Жальгирис Литва – 3-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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