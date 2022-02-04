КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

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КХЛ предлагает клубам не доигрывать регулярный чемпионат. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

Отмечается, что эту инициативу предстоит утвердить совету директоров КХЛ и ФХР.

16 команд, которые пройдут в плей-офф Кубка Гагарина, предлагается определить по проценту набранных очков. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.

«Мы все будем болеть за наших ребят на главных играх четырехлетия. КХЛ постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за 10 сборных – а это 120 человек из 22 клубов КХЛ – смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну.

Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Нам было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Сезон КХЛ продолжится после Олимпиады, решение о формате будет после 10 февраля. Против матчей во время паузы были 16 клубов из 24

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