Лимит с налогом за легионеров, возвращение Малкина, хет-трик Кучерова, первое поражение Ротенберга, Фарке возглавит «Краснодар» и другие новости утра

1. Есть два варианта лимита для РПЛ. Первый – 12 легионеров в заявке, 8 – на поле. Второй – 13 легионеров в заявке без ограничения на поле плюс налог. Что? Да, это РФС предлагает лимит с выплатами за каждую минуту, сыгранную легионерами (за молодых – меньше). Клубы получат эти деньги за использование россиян, за молодых – больше.

2. В КХЛ Роман Ротенберг впервые проиграл как главный тренер СКА – «Ак Барсу» дома (1:3), петербуржцы всего 13 раз бросили в створ ворот. Московское «Динамо» уступило «Йокериту» (2:3), «Витязь» – «Северстали» (2:3 ОТ).

3. Большунов, Устюгов, Степанова, Непряева и Сорина вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине.

4. НХЛ. «Тампа» разгромила «Баффало» (6:1), Кучеров сделал хет-трик. «Флорида» обыграла «Ванкувер» (5:2), Бобровский отразил 42 броска из 44, Мамин забросил 5-ю шайбу в сезоне.

Малкин провел первый матч после операции на колене, сыграв с «Анахаймом». Все результаты дня – здесь.

5. Трансферные новости. Экс-тренер «Норвича» Фарке возглавит «Краснодар», контракт – на 2 года. Головин интересен «Вест Хэму». «Лион» предлагает «Зениту» 6 млн евро за Азмуна, включая бонусы. Смолов прошел медосмотр для «Динамо», его трансфер из «Локо» официально анонсировали – контракт на 1,5 года с опцией продления, зарплата – 1,5 млн евро в год со всеми бонусами. «Локомотив» теперь хочет подписать Агаларова из «Уфы». Николич не возглавит ЦСКА, армейцы хотели пригласить серба, но не договорились. Ла Лига зарегистрировала Феррана Торреса в качестве игрока «Барсы», он сможет сыграть с «Реалом».

6. Положительный тест Джоковича на ковид внесли в сербскую базу 26 декабря, а не 16-го. Это может указывать на фальсификацию.

7. «Мерседес» отказался оспаривать титул Ферстаппена взамен на увольнение гоночного директора «Ф-1», команда отрицает. А журналист Sky Sports заявил: «Неясно, останется ли Хэмилтон в «Ф-1». Чем дольше расследование Гран-при Абу-Даби, тем хуже ситуация».

8. НБА. 29 очков и 8 передач Джа Морэнта позволили «Мемфису» обыграть «Голден Стэйт» и довести победную серию до 10 матчей, «Чикаго» разгромил «Детройт» с разницей +46 и другие результаты.

9. В третьем китайском городе объявлен локдаун из-за ковида. Оргкомитет Пекина-2022 считает, что инфекция может повлиять на график Олимпиады.

10. Правительство России направило еще 416 млн рублей на подготовку сборной к Олимпиаде в Пекине.

11. КХЛ продолжает регулярный чемпионат, несмотря на вспышки коронавируса: «Металлург» – 6-й клуб на карантине. Лига может сохранить полноценный плей-офф, если часть матчей сыграют в олимпийскую паузу. А пока КХЛ предлагает ввести масочный режим в раздевалках.

12. Многие игроки «ПСЖ» не понимают методы Почеттино. Сомнения перед матчем с «Реалом» растут.

13. В Казахстане задержали бойца ММА Хамитова. Мама рассказала про Куата: «Связали руки, положили на пол и начали избивать».

14. В 1-м туре Кубка Африки Нигерия победила Египет (1:0), Алжир и Сьерра-Леоне сыграли вничью (0:0).

15. Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Ему было 70 лет.

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