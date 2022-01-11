КХЛ. СКА сыграет с «Ак Барсом», московское «Динамо» против «Йокерита»

В очередной игровой день в КХЛ «Торпедо» примет «Барыс», СКА сыграет с «Ак Барсом», московское «Динамо» – с «Йокеритом».
Матч ЦСКА с «Сочи» отменен из-за вспышки коронавируса в московском клубе.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.