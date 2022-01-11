КХЛ. СКА сыграет с «Ак Барсом», московское «Динамо» против «Йокерита»

В очередной игровой день в КХЛ примет , СКА сыграет с , московское – с .

Матч ЦСКА с «Сочи» отменен из-за вспышки коронавируса в московском клубе.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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