КХЛ. СКА сыграет с «Ак Барсом», московское «Динамо» против «Йокерита»

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В очередной игровой день в КХЛ «Торпедо» примет «Барыс», СКА сыграет с «Ак Барсом», московское «Динамо» – с «Йокеритом»

Матч ЦСКА с «Сочи» отменен из-за вспышки коронавируса в московском клубе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Торпедо – Барыс
Дата проведения
11 января, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Ак Барс
Дата проведения
11 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Йокерит
Дата проведения
11 января, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Северсталь
Дата проведения
11 января, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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