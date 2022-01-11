«К стенке бы всех за такие деньги, которые они получают!» Олимпийский чемпион Лесун о зарплатах российских футболистов

Олимпийский чемпион Рио-2016 по современному пятиборью Александр Лесун высказался о зарплатах в российском футболе.

«Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают! Вообще, мне нравится английская Премьер-лига, иногда смотрю испанский футбол, но он мягче, на мой вкус, это слабовато.

Российская Премьер-лига для меня – это не игра. Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне. Мне кажется, в 90-е «Спартак» не имел таких денежных средств, но выигрывал постоянно и был в топе даже в Европе.

Иногда я смотрю одну или две игры в году вроде «Спартак» – ЦСКА или ЦСКА – «Зенит», какие-то дерби. А в целом, для меня это что-то непонятное.

Непонятно отношение наших людей к футболистам. Мы не чтим спортивных героев – точнее, чтим раз в четыре года: на Олимпийских играх. А про футболистов мы готовы говорить каждый день, заполнять ими все эфиры.

Окей, заполняйте, если бы они были героями. Или не платите им столько тогда. Иначе что-то не складывается», – заявил Лесун.