В третьем китайском городе объявлен локдаун из-за ковида. Оргкомитет Пекина-2022 считает, что инфекция может повлиять на график Олимпиады

В китайском городе Аньян введен локдаун из-за вспышки коронавируса.

Сообщается, что в понедельник здесь были выявлены два случая заражения новым штаммом ковида – омикроном. Предполагается, что это может быть связано с ситуацией в Тяньцзине, который тоже сообщал о двух заражениях.

В Аньяне проживает 5,5 млн человек – им запрещено выходить на улицы, при этом на дороги не допускается любой транспорт, не связанный с экстренными службами. Сроки локдауна неизвестны.

Ранее локдаун был введен в городах Сиань и Ючжоу.

Официальный представитель оргкомитета зимней Олимпиады в Пекине Хуан Чунь заявил, что распространение омикрона при худшем сценарии может повлиять на график Игр.

Олимпиада должна пройти с 4 по 20 февраля в Пекине.