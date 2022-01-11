Смолов в телеграме «Динамо» о переходе из «Локо»: «Не, неправда»

«Динамо» анонсировало трансфер нападающего из .

В телеграм-канале «динамовцев» появилось видео с игроком. Подтвержден и его игровой номер – 40-й.

– Федя, а правда, что ты в переходишь?

– Не, неправда, – ответил Смолов.

Ранее сообщалось, что ради перехода в «Динамо» Смолов согласился на понижение зарплаты. В «Локо» он получал 3,1 млн евро в год.

«Динамо» заплатило за трансфер футболиста около 10 миллионов рублей.

В этом сезоне форвард провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.