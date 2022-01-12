Кучеров сделал 4-й хет-трик в НХЛ в матче с «Баффало» и стал его 1-й звездой

Форвард забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с (6:1) и был признан его первой звездой.

Хет-трик стал для россиянина 4-м в карьере в НХЛ. В текущем сезоне в его активе 9 (4+5) очков в 6 матчах.

Сегодня Кучеров (18:48, 2:28 – в большинстве, полезность «+3») нанес 7 бросков в створ ворот. Также допустил 1 потерю и получил малый штраф.

Отметим, что по количеству хет-триков за «Лайтнинг» Кучеров разделил 4-е место с . В топ-3 входят (9), (8) и (6).