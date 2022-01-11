Контракт Смолова с «Динамо» – на 1,5 года с опцией продления. О трансфере из «Локо» объявят завтра

Нападающий Федор Смолов переходит из в .

Сегодня 31-летний футболист успешно прошел медосмотр перед трансфером. Вечером форвард подпишет контракт с «Динамо».

Соглашение будет рассчитано на полтора года с опцией продления еще на год. Она автоматически вступит в силу, если Смолов проведет на поле определенный – весьма высокий – процент времени, пишет «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что официально «Динамо» объявит о переходе Смолова завтра, 12 января, когда уладит последние формальности. В этот же день нападающий отправится в Катар на сбор в составе «Динамо».

Сообщалось, что московский клуб заплатит за россиянина около 10 млн рублей. «Локомотив» уже отзаявил Федора.

В этом сезоне центрфорвард провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.