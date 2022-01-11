Положительный тест Джоковича на ковид внесли в сербскую базу 26 декабря, а не 16-го. Это может указывать на фальсификацию (Spiegel)

Положительный тест на коронавирус, который Новак Джокович предположительно сдал 16 декабря, внесли в сербскую базу с задержкой в 10 дней. Это может указывать на то, что он был сфальсифицирован.

Газета Der Spiegel изучила ПЦР-тесты Джоковича и нашла несколько нестыковок. Unix-метка (в программировании конкретная дата, запечатленная в числе – Sports.ru) положительного анализа не совпадает с той, что представлена стороной серба. Согласно документам, результаты теста появились в 20:19 16 декабря, но временная метка на сайте указывает на 14:21 26 декабря.

В то же время unix-время отрицательного теста (22 декабря, 16:43) совпадает с указанным в материалах дела.

Кроме того, положительный тест зарегистрирован в системе под номером 7371999, а отрицательный – 7320919. Таким образом, тест, который якобы был сдан раньше, ввели в систему позже.

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