Головин интересен «Вест Хэму»

Интерес к полузащитнику «Монако» проявляет , утверждает «РБ Спорт».

По данным источника, переговоров по россиянину пока нет. Сейчас речь идет о консультациях и сборе информации о том, насколько самому футболисту интересен вариант со сменой клуба.

Сообщалось, что интерес к Головину проявляет «Эвертон».

В этом сезоне 25-летний атакующий полузащитник провел 23 матча за во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Статистику футболиста можно изучить здесь.