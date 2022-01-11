Головин интересен «Вест Хэму»

Интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину проявляет «Вест Хэм», утверждает «РБ Спорт».
По данным источника, переговоров по россиянину пока нет. Сейчас речь идет о консультациях и сборе информации о том, насколько самому футболисту интересен вариант со сменой клуба.
Сообщалось, что интерес к Головину проявляет «Эвертон».
В этом сезоне 25-летний атакующий полузащитник провел 23 матча за «Монако» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Статистику футболиста можно изучить здесь.