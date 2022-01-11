Правительство России направило еще 416 млн рублей на подготовку сборной к Олимпиаде в Пекине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных финансовых средствах на подготовку сборной России к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
В частности, кабмин выделил более 416 млн рублей из своего резервного фонда.
«Необходимость дополнительного финансирования во многом связана с пандемией.
Например, для въезда спортсменов и провоза спортивного инвентаря и оборудования международные спортивные федерации организуют специальные рейсы, стоимость перелёта которыми значительно превышает рыночную стоимость аналогичных услуг.
Также дополнительные расходы связаны с необходимостью многократного тестирования для въезда и пребывания спортсменов за рубежом во время проведения тренировочных мероприятий и международных соревнований в преддверии Олимпиады», – говорится в заявлении на сайте Правительства РФ.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.