Ла Лига зарегистрировала Торреса в качестве игрока «Барсы». Он сможет сыграть с «Реалом»

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Ла Лига официально зарегистрировала полузащитника Феррана Торреса в качестве игрока «Барселоны».

Соответствующая отметка появилась на официальном сайте лиги. 21-летний хавбек сможет сыграть завтра с «Реалом» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

Каталонский клуб объявил о трансфере Торреса из «Манчестер Сити» еще в конце декабря, однако не мог зарегистрировать его, так как не вписывался в финансовый фэйр-плей.

Накануне полузащитник сдал отрицательный тест на коронавирус. «Барса» и «Реал» сыграют 12 января, начало матча – в 22:00 по московскому времени.

«Барса» забрала Феррана Торреса из «Сити» за 55 млн. Откуда такие деньги?

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