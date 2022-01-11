Ла Лига зарегистрировала Торреса в качестве игрока «Барсы». Он сможет сыграть с «Реалом»

официально зарегистрировала полузащитника в качестве игрока «Барселоны».

Соответствующая отметка появилась на официальном сайте лиги. 21-летний хавбек сможет сыграть завтра с «Реалом» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

Каталонский клуб объявил о трансфере Торреса из еще в конце декабря, однако не мог зарегистрировать его, так как не вписывался в финансовый фэйр-плей.

Накануне полузащитник сдал отрицательный тест на коронавирус. «Барса» и сыграют 12 января, начало матча – в 22:00 по московскому времени.

«Барса» забрала Феррана Торреса из «Сити» за 55 млн. Откуда такие деньги?