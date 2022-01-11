Экс-тренер «Норвича» Фарке возглавит «Краснодар», контракт – на 2 года

Бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке возглавит «Краснодар».
Журналист немецкого Sky Sport Марлон Ирлбахер сообщает, что контракт с ним будет рассчитан на два года.
Из «Норвича» Фарке был уволен в начале ноября прошлого года. Он проработал в клубе более четырех лет и дважды выводил его в АПЛ из Чемпионшипа.
Пост главного тренера «Краснодара» стал вакантным после отставки Виктора Гончаренко, которая случилась 5 января. После 18 туров РПЛ клуб идет на 5-м месте в таблице, набрав 29 очков.
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