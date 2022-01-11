Экс-тренер «Норвича» Фарке возглавит «Краснодар», контракт – на 2 года

Бывший главный тренер «Норвича» возглавит «Краснодар».

Журналист немецкого Sky Sport Марлон Ирлбахер сообщает, что контракт с ним будет рассчитан на два года.

Из «Норвича» Фарке был уволен в начале ноября прошлого года. Он проработал в клубе более четырех лет и дважды выводил его в из Чемпионшипа.

Пост главного тренера стал вакантным после отставки , которая случилась 5 января. После 18 туров клуб идет на 5-м месте в таблице, набрав 29 очков.

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