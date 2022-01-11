Николич не возглавит ЦСКА. Армейцы хотели пригласить серба, но не договорились

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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич не возглавит ЦСКА.

По данным Sportklub, руководство армейцев хотело пригласить серба, однако договориться с ним не удалось.

Переговоры зашли в тупик. Маловероятно, что стороны возобновят их в будущем.

Ранее сообщалось, что Николич может возглавить «Краснодар», однако клуб отказался от его кандидатуры на начальном этапе.

42-летний специалист остается без команды после ухода из «Локомотива» в октябре прошлого года.

Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА. Команда после 18 туров РПЛ идет 4-й, отставая на 8 очков от лидирующего «Зенита».

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