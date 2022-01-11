РФС предлагает лимит с выплатами за каждую минуту, сыгранную легионерами. Клубы получат эти деньги за использование россиян

предлагает один из вариантов лимита на легионеров в РПЛ с 13 иностранцами в заявке без ограничений их количества на поле.

При данном формате клубы должны будут иметь в составе не только 4 доморощенных футболистов, но и 8 воспитанников национальной ассоциации.

Вдобавок будет введен налог на легионеров. Он будет выплачиваться клубами за каждую минуту, проведенную иностранцами на поле. При этом за молодых легионеров суммы будет ниже, чем за возрастных, утверждает «Спорт-Экспресс».

Выплаченные клубами деньги пойдут в общий банк, они будут направлены на стимулирование команд использовать российских игроков. При этом клубы будут получать больше за использование молодых россиян.

Ранее сообщалось, что рассматривается еще один вариант лимита – 12 легионеров в заявке, 8 – на поле.

В данный момент действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.

Чтобы изменения были приняты, они должны быть одобрены общим собранием , затем в РФС и утверждены Министерством спорта.