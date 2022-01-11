Зарплата Смолова в «Динамо» – 1,5 млн евро в год со всеми бонусами

Стали известны финансовые условия контракта нападающего с «Динамо».

31-летний форвард переходит из «Локомотива», бело-голубые уже анонсировали его трансфер.

По данным Metaratings.ru, игрок будет получать в около 1,5 млн евро в год со всеми бонусами.

Ранее стало известно, что Смолов согласился на понижение зарплаты ради трансфера. В «Локо» он получал 2,6 млн евро в год, также были предусмотрены бонусы.

Нападающий подпишет с «Динамо» контракт на 1,5 года с опцией продления, а официально о сделке должны объявить завтра.